Petrol ve piyasalarda Trump fırtınası: Manipülasyon iddiaları ve merkez bankası beklentisi

Piyasalarda yaşanan son hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalar 'manipülasyon mu var?' sorusunu beraberinde getirdi. A Para Haber Müdürü Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında petrol fiyatlarındaki sert düşüşün perde arkasını, Donald Trump’ın piyasalar üzerindeki etkisini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı kritik faiz kararına dair beklentileri değerlendirdi.