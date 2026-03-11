CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
Dünyaİran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
İkinci el far almak istedi: 240 bin lira dolandırıldı
Yaşamİkinci el far almak istedi: 240 bin lira dolandırıldı
Rüşvet çarkının detayları A Haber'de
GündemRüşvet çarkının detayları A Haber'de
Çin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
DünyaÇin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
Çin Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele mi alıyor?
DünyaÇin Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele mi alıyor?
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Petrol ve piyasalarda Trump fırtınası: Manipülasyon iddiaları ve merkez bankası beklentisi

Piyasalarda yaşanan son hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalar 'manipülasyon mu var?' sorusunu beraberinde getirdi. A Para Haber Müdürü Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında petrol fiyatlarındaki sert düşüşün perde arkasını, Donald Trump’ın piyasalar üzerindeki etkisini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı kritik faiz kararına dair beklentileri değerlendirdi.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN