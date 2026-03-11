CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

Çin Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele mi alıyor?

Ortadoğu'yu cehenneme çeviren savaşta 12. güne girilirken, Çin'in bölgedeki stratejik hamleleri tüm dünyanın dengelerini sarsacak bir boyuta ulaştı. A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek'in Pekin'den aktardığı son dakika bilgilerine göre, Çin sadece Hürmüz Boğazı'ndan kendi gemilerine ayrıcalıklı geçiş sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda olası bir bölgesel kapanma riskine karşı aylarca yetecek petrol stoku yapıyor. Pekin yönetimi, ABD ve İsrail'in askeri operasyonlarını durdurması için "Hürmüz" kartını masaya sürerken, savaş gemileri ve tankerlerin geçişini güvence altına alacak adımlar atıyor. Çin'in bu sessiz ve derinden ilerleyen planı, küresel enflasyon ve enerji krizini tetikleyecek dev bir saatli bombaya dönüşüyor.

