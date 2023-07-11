İkiz annesi Seray Sever 20 yıl önceye döndü!

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, geçtiğimiz yıl anne olma mutluluğu yaşamıştı. İkiz kızları olan 50 yaşındaki Sever, doğum sonrası hızla kilolarında kurtuldu. Eskisinden de formda olan ünlü isin nasıl inceldiğini açıkladı.