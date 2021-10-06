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İki aracın bisikletli çocuğa arka arkaya çarpıp ölümüne sebep olduğu feci kaza güvenlik kamerasında

İHA
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Giriş: 06.10.2021 12:43
Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, geçirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen öğrenciye seyir halindeki önce bir aracın, ardından hemen yanındaki başka bir aracın çarptığı ve öğrencinin metrelerce yola savrulduğu görüldü. Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde 17.25 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı.

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