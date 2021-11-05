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İETT şoförünün yolcuya saldırdığı anlar kamerada

İHA
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Giriş: 05.11.2021 18:48
Mecidiyeköy-Arnavutköy arasında sefer yapan bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında otobüs şoförü "in aşağıya" diyerek yolcuya saldırıldı. Gergin anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabah saat 07.30 sıralarında 336 M Arnavutöy - Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma esnasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü yolcuya "in aşağıya" dedi. Daha sonrada yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı. Şoför ve yolcu vatandaşların yardımı ile ayrılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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