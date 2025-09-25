İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada

Olay, 8 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun G., eşi Esin G. ve kızı H.G. ile Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsüne binmek istedi. İstanbulkart uygulamasını açan Ceyhun G. bilet parasını karekodla ödemek istedi; ancak uygulamada sorun çıkması nedeniyle ödemeyi yapamadı. Bunun üzerine şoför Nurettin Akyol, Ceyhun G.’ye acele etmesini ve yolculardan kart alarak ödeme yapabileceğini söyledi.