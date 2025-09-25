25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada

İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 10:21
Güncelleme:25.09.2025 10:25
Olay, 8 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun G., eşi Esin G. ve kızı H.G. ile Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsüne binmek istedi. İstanbulkart uygulamasını açan Ceyhun G. bilet parasını karekodla ödemek istedi; ancak uygulamada sorun çıkması nedeniyle ödemeyi yapamadı. Bunun üzerine şoför Nurettin Akyol, Ceyhun G.’ye acele etmesini ve yolculardan kart alarak ödeme yapabileceğini söyledi.
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü
Denizcilikte Türkiye artık ilk 10’da
"Denizcilikte Türkiye artık ilk 10'da"
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Daha Fazla Video Göster