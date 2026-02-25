CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kar, yağmur, fırtına, dondurucu soğuk... Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede

25 Şubat Çarşamba günü A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin hızla doğuya ilerlediğini, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yoğun kar beklendiğini, bazı illerde perşembe ve cuma günü için okul tatili ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. İstanbul'da ise sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşeceğini ancak kuvvetli ve hayatı durduracak bir kar yağışı öngörülmediğini belirtti.

