Başkan Erdoğan’dan kritik mesajlar: Süreç adalet bakanlığı tarafından yürütülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, hem kendisine iletilen doğum günü tebriklerini kabul etti hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve İmralı’nın statüsüne yönelik tartışmalara son noktayı koyarak sürecin hukuki işleyişine vurgu yaptı.