ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kılıçdaroğlu sahaya mı iniyor? CHP'deki 'muhalif' zirvenin perde arkası

CHP’de parti içi kriz büyüyor. Ankara’da bir araya gelen 42 muhalif isim, Özgür Özel yönetimine karşı adeta savaş ilan etti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gölgesinde gerçekleşen 7 saatlik zirvede, hem kurultayın iptali için açılan "mutlak butlan" davası hem de İBB’deki yolsuzluklar masaya yatırıldı. Özgür Özel’in muhaliflere "meczup" demesiyle fitili ateşlenen kavgada CHP’deki bölünme sinyalleri hiç olmadığı kadar güçlendi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, partideki 7 saatlik “muhalif” zirvenin perde arkasını aktardı.

