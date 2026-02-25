CANLI YAYIN
"Bunların derdi laiklik değil"
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Başkan Erdoğan: Okul etkinlikleri anayasaya uygun
"Bu milletin mayasında İslam var"
Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu iki metre derinliğinde çukur oluştu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.

