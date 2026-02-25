CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
"Bu milletin mayasında İslam var"
Gündem "Bu milletin mayasında İslam var"
Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu
Yaşam Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu
Başkan Erdoğan: Okul etkinlikleri anayasaya uygun
Gündem Başkan Erdoğan: Okul etkinlikleri anayasaya uygun
"Bunların derdi laiklik değil"
Gündem "Bunların derdi laiklik değil"
Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki
Gündem Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Bunların derdi laiklik değil hiçbir zaman olmadı!

Başörtüsü yasağı, ikna odaları ve katsayı engeli… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 28 Şubat postmodern darbe sürecine ve o dönemin anlayışına sert eleştiriler yöneltti. Milletin değerlerine karşı atılan adımların gerçek bir laiklik kaygısı taşımadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin o karanlık günlerden bugün geldiği güçlü noktaya dikkat çekti. Toplantıda ayrıca 28 Şubat sürecini anlatan bir belgesel de izletildi.

Gündemden Videolar

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak