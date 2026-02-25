Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Bunların derdi laiklik değil hiçbir zaman olmadı!

Başörtüsü yasağı, ikna odaları ve katsayı engeli… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 28 Şubat postmodern darbe sürecine ve o dönemin anlayışına sert eleştiriler yöneltti. Milletin değerlerine karşı atılan adımların gerçek bir laiklik kaygısı taşımadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin o karanlık günlerden bugün geldiği güçlü noktaya dikkat çekti. Toplantıda ayrıca 28 Şubat sürecini anlatan bir belgesel de izletildi.