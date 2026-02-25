CANLI YAYIN
Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Siyonist Bakan Ben-Gvir'den Necef'te kan donduran tehdit
"Siyonistler afişe oldukça batıyor"
Meksika'da kanlı oyun: Kartel mi yoksa gizli bir ordu mu?
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada 1 pilot şehit oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber'de kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu "Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. F-16 uçağı şuan otobanın kenarında bulunuyor. Bizde şuan kazanın yaşandığı noktadayız. Henüz F-16 uçağımızın düşme nedeni bilinmiyor. 1 pilotumuz şehit oldu" ifadelerini kullandı.

