Kazlıçeşme meydanı çöplüğe döndü! İBB ve İSKİ’den tarihi alanda skandal görüntüler

İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan tarihi Kazlıçeşme Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından dökülen molozlar nedeniyle büyük bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan bu alan, şimdilerde devasa moloz yığınları ve bakımsızlık nedeniyle adeta bir çöplüğü andırıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, skandalın yaşandığı noktadan son durumu aktardı.