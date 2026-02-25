CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
" Süreç adalet bakanlığı tarafından yürütülüyor"
Gündem " Süreç adalet bakanlığı tarafından yürütülüyor"
"Bu milletin mayasında İslam var"
Gündem "Bu milletin mayasında İslam var"
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Gündem Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu
Yaşam Çanakkale'de yol çöktü, iki metrelik çukur oluştu
"Bunların derdi laiklik değil"
Gündem "Bunların derdi laiklik değil"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kazlıçeşme meydanı çöplüğe döndü! İBB ve İSKİ’den tarihi alanda skandal görüntüler

İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan tarihi Kazlıçeşme Meydanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından dökülen molozlar nedeniyle büyük bir çevre kirliliğiyle karşı karşıya kaldı. Bir dönem dev mitinglere ve tarihi etkinliklere ev sahipliği yapan bu alan, şimdilerde devasa moloz yığınları ve bakımsızlık nedeniyle adeta bir çöplüğü andırıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, skandalın yaşandığı noktadan son durumu aktardı.

Gündemden Videolar

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak