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İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! Şüpheli önce öğrencileri indirdi sonra yaya olarak kaçtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 14:09
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.
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İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı!
İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı!
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