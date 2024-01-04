İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı! Şüpheli önce öğrencileri indirdi sonra yaya olarak kaçtı

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.

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