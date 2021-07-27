27 Temmuz 2021, Salı
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İBB'den sağlık çalışanlarına ulaşım vetosu! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı.
Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına kötü haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Sağlık çalışanlarının İSPARK'ta ücretsiz park ve ücretsiz ulaşım haklarının uzatılması kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.