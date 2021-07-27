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İBB'den sağlık çalışanlarına ulaşım vetosu! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı.

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 09:26
Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına kötü haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Sağlık çalışanlarının İSPARK'ta ücretsiz park ve ücretsiz ulaşım haklarının uzatılması kararı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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İBB'den sağlık çalışanlarına ulaşım vetosu! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı.
İBB'den sağlık çalışanlarına ulaşım vetosu! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı.
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