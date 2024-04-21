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İBB restore edeceğini açıklamıştı, 'Yoros Kalesi' harabeye döndü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 12:00
Beykoz Anadolu Kavağı'nda 800 bin yıllık tarihe sahip olan ve İBB tarafından restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan Yoros Kalesi bakımsızlıktan harabeye döndü.
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