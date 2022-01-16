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HÜRJET için geri sayım sürüyor

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Giriş: 16.01.2022 18:53
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız. Malezya ihalesinde de varız" dedi.
HÜRJET için geri sayım sürüyor
HÜRJET için geri sayım sürüyor
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