Horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor! Akıllara durgunluk veren olay

Sinop'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş erkek horozunun 2 aydır her gün yumurtlaması üzerine büyük şok yaşadı. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü de dahil kamuda çeşitli görevler yapmış olan horozun sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan, "Şu ana kadar böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor" dedi.