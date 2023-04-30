Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza: Videolarım Trump’tan çok izlendi

Holanda'da Türk taksi şoförleri belediye yönetiminin uygulamaları ve trafik polislerinin haksız yere yazdığı cezalara tepki göstermek için protesto gösterisi düzenlemişti. O şoförlerden biri olan Ramazan Özdemir A Haber muhabiri Fatih Özyar'a konuştu. Maruz kaldıkları hem zor, hem de adaletsiz durumu anlattı.

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