13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü, 2 yaralı
Hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü, 2 yaralı

Hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü, 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 12:12
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde hızlı trene yetişmek isteyen iki kişi, kullandıkları otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi neticesinde yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hızlı tren telaşı kazayla bitti: Araç kanala düştü, 2 yaralı
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Suça karışan çocuk düzenlemesi nasıl olacak?
Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu!
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu!
Kadıköy’de 20 katlı inşaatta yangın
Kadıköy'de 20 katlı inşaatta yangın
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti!
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Sigara bahanesi! Kuaförün parasını vermeden kaçtı
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Bisikletle çay servisi! Ölümden döndü
Torosların eteğinde fındık hasadı
Torosların eteğinde fındık hasadı
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da 269 kilo esrar ele geçirildi!
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç...
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
Otomobil kamyona arkadan çarptı!
21 kök kenevir imha edildi
21 kök kenevir imha edildi
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Daha Fazla Video Göster