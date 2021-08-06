‘Hisse senedi almak caiz mi, türbelerden medet ummak caiz mi, dünyalık şeyler istemek için dua edebilir miyiz, türbe ziyaretlerinden şifa beklemek caiz midir, devletin fiyat kısıtlama hakkı var mı? ' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki içinde alkol bulunan diş macunu ve kremin kullanılması caiz midir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Hisse senedi almak caiz mi, türbelerden medet ummak caiz mi, dünyalık şeyler istemek için dua edebilir miyiz, türbe ziyaretlerinden şifa beklemek caiz midir, devletin fiyat kısıtlama hakkı var mı? ' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''KATILIM BANKASI KART VERİYOR. ALIŞVERİŞ BİTİNCE VADE FARKIYLA BİZE SATIYOR. BU CAİZ Mİ?

Bu bir hile. Bize göre caiz değil.

DUA EDERKEN DÜNYEVİ İSTEKLERİN ÇOK OLMASI NE KADAR DOĞRUDUR?

Cenab-ı Hakk, sadece dünyayı isteyip ahiretten istemeyenler için onların ahiretten nasibi yok diyor.

BİR ESNAFTAN VERESİYE 5 YIL ÖDEMELİ TRAKTÖR ALDIM. BU FAİZE GİRER Mİ?

Vadeli satışlarda vade farkının olması faize girmez.

YILLAR ÖNCE BİRİNDEN BİR MİKTAR BORÇ ALMIŞTIM. KİMDEN ALDIĞIMI UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

Yapması gereken o parayı borç aldığı kişi adına fakirlere vermektir.

EV ZEKATI EVİN DEĞERİNE GÖRE Mİ VERİLMELİ, KİRAYA GÖRE Mİ?

Ticaret için olursa ev değerine göre verilir. Öyle değilse kira gelirine göre zekat verilir.

DEVLETİN FİYAT KISITLAMA HAKKI VAR MIDIR?

Normal şartlarda devlet fiyat sınırlaması yapmaz. Ancak bazı özel durumlarda devlet fiyat sınırlaması yapabilir. Devlet, toplumu korumak için kısıtlama yapabilir.

İŞVERENİM İSLAMİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAYAN BİRİ, BURADA ÇALIŞMAM CAİZ MİDİR?

Yaptığı iş meşru bir iş ise çalışabilir. Önemli olan kişinin çalıştığı iş alanıdır.

YILLAR ÖNCE 4 HAFTALIK ÇOCUĞU ALDIRDIM. BUNUN VEBALİNDEN NASIL KURTULABİLİRİM?

Hurra cezasını (200 gram altın) ödeyerek kurtulabilir. Bunu çocuğun diğer mirasçılarına (babası, kardeşi) ödemesi gerekir.

ÖNCE ALLAH'IN HUZURUNDA NİKAH KIYDIRIP SONRA TOPLUMA DUYURMAK MI GEREKİR YOKSA ÖNEMLİ OLAN EŞE DOSTA DUYURMAK MIDIR?

Nikahın belli şartları var. Kesinlikle 2 şahit olması lazım. Böyle yaptıklarında topluma duyurmuş olurlar. Ancak şahitlerin bu nikahı gizlememesi gerekir.

DİLEĞİN KABULÜ İÇİN TÜRBELERE ADAKLARDA BULUNMAK, TÜRBE ZİYARETLERİNDEN ŞİFA BEKLEMEK CAİZ MİDİR?

Caiz değildir. Türbe ziyareti kabir ziyaretidir. Farklı bir yönü yoktur. Dolayısıyla türbeyi ziyaret eden kişi kabristana gittiğinde ne yapıyorsa onu yapmalıdır.

HASTALARI OKUMAK KARŞILIĞINDA ÜCRET ALMAK CAİZ Mİ?

Peygamber Efendimiz zamanında böyle bir uygulama olmuştur. Caizdir.

MEVLÜT OKUMAYA GİDEN HOCALARIN ALDIĞI PARA CAİZ MİDİR?

Ücret alınabilir. Ancak sadece Kur'an-ı Kerim okuyorsa alamaz.

HİSSE SENEDİ ALMAK CAİZ Mİ?

Satın aldığımız hisse senedinin neyin hissesi olduğuna bağlı. Eğer bir bankanınsa ya da bir şarap fabrikasının hisse senediyse alamaz.

KREDİ KARTIYLA YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE İŞ YERİ SAHİPLERİNDEN KOMİSYON ALMASI CAİZ Mİ?

Bankanın verdiği bu hizmet karşılığında bir bedel almasında sakınca yoktur.

İSİM VEYA MARKA KİRALAYIP KARŞILIĞINDA ÜCRET ÖDEMEK CAİZ MİDİR?

Caizdir.

KİRACI, KİRALADIĞI TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ BİR MALI SAHİBİNİN İZNİ OLMADAN 3. BİR ŞAHSA KİRALAYABİLİR VEYA KULLANDIRABİLİR Mİ?

Mal sahibi açıkça yasaklamadıysa o zaman kiracı o dükkanı başka birine kiraya verebilir.

GAYRİMÜSLİM BİR ÜLKEDE YAŞAYAN MÜSLÜMAN HRİSTİYANA AİT RESTORANDA DOMUZ ETİ PİŞİRMESİ CAİZ Mİ?

Müslümanın zorunda kalmadıkça böyle işlerde çalışmaması gerekir.''