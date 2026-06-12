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Hırsızlar bu defa fıstık dalı çaldı

Şanlıurfa’da TİGEM’e ait bahçeden fıstık aşı kalemi olarak adlandırılan kesilmiş dalları çaldığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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