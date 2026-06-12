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Bina girişindeki odunluk alev aldı

Diyarbakır’da 5 katlı binanın girişinde bulunan odunlar alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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