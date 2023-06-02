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Hindistan'da feci tren kazası: 171 kişi öldü 300'den fazla yaralı...

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Giriş: 02.06.2023 21:16
Güncelleme:03.06.2023 00:45
Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 171 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.
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