03 Haziran 2023, Cumartesi
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Hindistan'da feci tren kazası: 171 kişi öldü 300'den fazla yaralı...
Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 171 kişinin öldüğünü bildirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere "mümkün olan tüm yardımın" verildiğini açıkladı.