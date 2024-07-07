07 Temmuz 2024, Pazar
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Hicri yılbaşı ne demek? Önemi nedir?
İslam alemi Muharrem ayının gelişi ile hicri yılbaşını kutluyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den Medineye'ye göç etmesini başlangıç alan hicri takvimin 1446'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Hicretin ve Muharrem ayının önemini nedir? İşte detaylar....