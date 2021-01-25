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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 13:23
Güncelleme:25.01.2021 17:40
85 milyon kişiyi aşkın nüfusu ile Türkiye kalabalık bir ülke. Öyle ki bazı kentlerin nüfusu ülkelerin nüfusunu geçti. Peki vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfusları ne olurdu? En kalabalık şehir hangisi olurdu? İnsan yoğunluğunun en az olduğu il hangisi olurdu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

85 milyon kişiyi aşkın nüfusu ile Türkiye kalabalık bir ülke. Öyle ki bazı kentlerin nüfusu ülkelerin nüfusunu geçti. Peki vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfusları ne olurdu? En kalabalık şehir hangisi olurdu? İnsan yoğunluğunun en az olduğu il hangisi olurdu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı... HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI İLLERİN NÜFUSU KAÇ OLURDU? EN KALABALIK ŞEHİR ŞAŞIRTTI! GÖÇ OLMASIYDI...

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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...
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