Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...
85 milyon kişiyi aşkın nüfusu ile Türkiye kalabalık bir ülke. Öyle ki bazı kentlerin nüfusu ülkelerin nüfusunu geçti. Peki vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfusları ne olurdu? En kalabalık şehir hangisi olurdu? İnsan yoğunluğunun en az olduğu il hangisi olurdu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Kimi okumak için okumak için ayrıldı memleketinden, kimi ise iş için. Herkesin göç sebebi farklıydı.
Türkiye'de en çok göç alan illerin başında İstanbul geliyor. Marmara ve Ege ise nüfus artışında ilk sıralarda yer alan bölgelerden.
EN KALABALIK ŞEHİR HANGİSİ OLURDU?
Eğer Türkiyedeki herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık şehir verilen cevapların aksine Sivas değil Şanlıurfa olacaktı.
Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Avukat Müslüm Kayacan: Şanlıurfalılar gittikleri şehirlere kendi kültürlerini götürüyor. İstanbul'da 150 bin Şanlıurfalı var. İstanbul'da diğer illere göre daha az göç vermişiz. Daha çok Adana ve Gaziantep'e göç vermişiz.
GÖÇ OLMASAYDI HANGİ İLİN NÜFUSU NE KADAR OLURDU?
1- ŞANLIURFA 2.839.823
2- KONYA 2.603.448
3- İSTANBUL 2.558.075
4- DİYARBAKIR 2.294.058
5- ANKARA 2.016.454
Şanlıurfa: 2.839.823 kişi ile ilk sırada yer alırken onu Konya: 2.603.448 kişi ile takip ederdi. Nüfusu birçok ülkeden fazla olan İstanbul ise 2.558.075 kişi ile üçüncü kent olurdu.
2.294.058 kişi ile Diyarbakır dördüncü olurken başkent Ankara 2.016. 454 kişi ile beşinci sırada olurdu.
Eğer herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı. İnsan yoğunluğunun en az olduğu şehir Bilecik olacaktı.