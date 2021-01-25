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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

85 milyon kişiyi aşkın nüfusu ile kalabalık bir ülke. Öyle ki bazı kentlerin nüfusu ülkelerin nüfusunu geçti. Peki vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfusları ne olurdu? En kalabalık şehir hangisi olurdu? İnsan yoğunluğunun en az olduğu il hangisi olurdu? Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Kimi okumak için okumak için ayrıldı memleketinden, kimi ise iş için. Herkesin göç sebebi farklıydı.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Türkiye'de en çok göç alan illerin başında İstanbul geliyor. Marmara ve Ege ise nüfus artışında ilk sıralarda yer alan bölgelerden.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

EN KALABALIK ŞEHİR HANGİSİ OLURDU?

Eğer Türkiyedeki herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık şehir verilen cevapların aksine Sivas değil Şanlıurfa olacaktı.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Avukat Müslüm Kayacan: Şanlıurfalılar gittikleri şehirlere kendi kültürlerini götürüyor. İstanbul'da 150 bin Şanlıurfalı var. İstanbul'da diğer illere göre daha az göç vermişiz. Daha çok Adana ve Gaziantep'e göç vermişiz.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

GÖÇ OLMASAYDI HANGİ İLİN NÜFUSU NE KADAR OLURDU?

1- ŞANLIURFA 2.839.823
2- KONYA 2.603.448
3- İSTANBUL 2.558.075
4- DİYARBAKIR 2.294.058
5- ANKARA 2.016.454

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Şanlıurfa: 2.839.823 kişi ile ilk sırada yer alırken onu Konya: 2.603.448 kişi ile takip ederdi. Nüfusu birçok ülkeden fazla olan İstanbul ise 2.558.075 kişi ile üçüncü kent olurdu.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

2.294.058 kişi ile Diyarbakır dördüncü olurken başkent Ankara 2.016. 454 kişi ile beşinci sırada olurdu.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Eğer herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı. İnsan yoğunluğunun en az olduğu şehir Bilecik olacaktı.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

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