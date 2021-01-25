Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? En kalabalık şehir şaşırttı! Göç olmasıydı...

Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Avukat Müslüm Kayacan: Şanlıurfalılar gittikleri şehirlere kendi kültürlerini götürüyor. İstanbul'da 150 bin Şanlıurfalı var. İstanbul'da diğer illere göre daha az göç vermişiz. Daha çok Adana ve Gaziantep'e göç vermişiz.