Küçük çocuk patlamanın etkisiyle havaya uçtu

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Her şey bir anda oldu! Küçük çocuk patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu | Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

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Giriş: 01.12.2020 22:40
Güncelleme:01.12.2020 22:55
Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk ölümden döndü. Küçük çocuğun metrelerce havaya fırladığı o anlar anbean kameralara böyle yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi

Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağında bulunan delikten içeriye maytap atan çocuk, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çin'in Kansu bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.

Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.

Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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