Her ilin kendine has kıyafeti var! Yüzyıllardır süren kültürel miras

Her ilin kendine has kıyafeti var! Yüzyıllardır süren kültürel miras

Giriş: 06.12.2025 16:26
Türkiye'nin dört bir yanı tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası oldu. Bu çeşitlilik yalnızca yemeklere, şivelere, geleneklere değil; kıyafetlere de yansıdı. Her ilin, hatta kimi zaman her ilçenin kendine has bir giyim kültürü var. Bir bakışta nereli olduğunu tahmin ettiren motifler, renkler, bağlama biçimleri, başörtüleri, işlemeler, kemerler. Peki Kayseri bölgesine bu durum nasıl yansımış? İşte o görüntüler…
Her ilin kendine has kıyafeti var! Yüzyıllardır süren kültürel miras
