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Hem taksi kullandı hem at yarışı oynadı! Trafik magandası hakkında flaş gelişme

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Giriş: 19.08.2020 15:36
Güncelleme:19.08.2020 15:47
Bahçelievler’de trafikte seyir halindeyken at yarışı oynayan taksici, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan taksiciye bin 360 lira idari para cezası kesildi.

Dün araç kullandığı sırada at yarışı oynayan bir taksici kameralara yansımış, olay kısa sürede gündem olmuştu.

"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, görüntülerin incelenmesi neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun " Saygısız araç kullanmak " içerikli 73/A maddesi ve "Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak" içerikli EK2/5 maddesi gereğince 1360 TL idari para cezası uygulanmış, şahsın sürücü belgesi K.T.K 45 - K.T.Y 90 maddelerine istinaden "Sağlık şartlarını yerine getirinceye kadar" iptal edildi.

Ayrıca Türk Ceza Kanununun "Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır " içerikli 179/2 maddesine istinaden şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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