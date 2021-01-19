Çin'de bir çay evinde tüm hizmet robotlar tarafından veriliyor. Çaycı robotlar, sipariş yokken yaptıkları danslarla da Hong Kongluların ilgi odağı oldu.

Çin'de bir çay evinde tüm hizmet robotlar tarafından veriliyor. Çaycı robotlar, sipariş yokken yaptıkları danslarla da Hong Kongluların ilgi odağı oldu.

Hem dans ediyor hem çay servisi yapıyor. Robotea çay evinde, insan eli değmeden çay hazırlayan robotlar kentte popüler hale geldi.

Müşteriler karekod okutuyor siparişler dakikalar içinde hazırlanıyor.

İnternet ortamından verilen siparişlerle müşteriler, salgın döneminde diğer insanlarla yakın temasta bulunmaktan da kaçınmış oluyor.

Üreticiler bu robotların basit bir yazılımla geliştirildiğini ve daha küçük modellerinin de evler için üretileceğini belirtti.