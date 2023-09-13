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Helikopter ebeveynlik nedir? Helikopter ebeveyn olduğunuzu nasıl anlarsınız?

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 08:54
Çocuk yetiştirme konusunda uzmanların önemli uyarıları var. Çocuğunuzla çok ilgili olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak fazla ilgi ve kontrolcülük çocuğa zarar verebiliyor. Uzmanlarsa bunu "helikopter ebeveynlik" olarak tanımlıyor.
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Helikopter ebeveynlik nedir?
Helikopter ebeveynlik nedir?
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