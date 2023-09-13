Helikopter ebeveynlik nedir? Helikopter ebeveyn olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Çocuk yetiştirme konusunda uzmanların önemli uyarıları var. Çocuğunuzla çok ilgili olduğunuzu düşünebilirsiniz ancak fazla ilgi ve kontrolcülük çocuğa zarar verebiliyor. Uzmanlarsa bunu "helikopter ebeveynlik" olarak tanımlıyor.

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