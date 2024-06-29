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Hazır çorba tüketenler dikkat! Paketli tehlike hazır çorba

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.06.2024 09:57
Hazır çorbalar kimine göre pratik ve oldukça lezzetli. Ancak bu tadın altında zehirli birçok madde yatıyor. Hazır çorbaların içeriğindeki katkı maddeleri obeziteye de davetiye çıkarıyor.
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