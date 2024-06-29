Hazır çorba tüketenler dikkat! Paketli tehlike hazır çorba

Hazır çorbalar kimine göre pratik ve oldukça lezzetli. Ancak bu tadın altında zehirli birçok madde yatıyor. Hazır çorbaların içeriğindeki katkı maddeleri obeziteye de davetiye çıkarıyor.

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