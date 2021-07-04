Hayat Rehberi – Elma sirkesinin faydaları neler? Zayıflatır mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

Elma sirkesi nedir? Elma sirkesinin faydaları neler? Kan şekerinin kontrolünü sağlar mı? Elma sirkesi zayıflatır mı? Sindirim sistemini nasıl etkiler? Diş minesine zarar verebilir mi? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, konuyla ilgili detayları A Haber’de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN