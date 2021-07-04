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Hayat Rehberi – Elma sirkesinin faydaları neler? Zayıflatır mı? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 11:15
Elma sirkesi nedir? Elma sirkesinin faydaları neler? Kan şekerinin kontrolünü sağlar mı? Elma sirkesi zayıflatır mı? Sindirim sistemini nasıl etkiler? Diş minesine zarar verebilir mi? Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, konuyla ilgili detayları A Haber’de anlattı.
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Elma sirkesinin faydaları neler?
Elma sirkesinin faydaları neler?
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