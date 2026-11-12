İsrail'den Gazze'de hastane saldırısı: Nasser Hastanesi'nin cerrahi binası kullanılamaz hâle geldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne saldırdı. Aralarında bir doktor ve 13 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda hastanenin cerrahi binası büyük hasar alarak hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaparken, İsrail ordusu saldırıyı doğruladı ve hedefinde Hamas komutanının bulunduğunu öne sürdü.