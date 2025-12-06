Havza OSB, Karadeniz’in en büyüğü oldu

Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hızla büyüyerek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si haline geldiğini duyurdu. Liman, havalimanları ve demiryolu hatlarına yakın konumuyla önemli bir lojistik merkez olma özelliği taşıyan Havza OSB'de parsel tahsisleri tamamen dolmuş durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN