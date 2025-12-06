06 Aralık 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Havza OSB, Karadeniz’in en büyüğü oldu
Giriş: 06.12.2025 16:46
Samsun Valiliği, Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) hızla büyüyerek Karadeniz Bölgesi’nin en büyük OSB’si haline geldiğini duyurdu. Liman, havalimanları ve demiryolu hatlarına yakın konumuyla önemli bir lojistik merkez olma özelliği taşıyan Havza OSB'de parsel tahsisleri tamamen dolmuş durumda.
