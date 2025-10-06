Havuzdan karayılan çıktı

06 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 06.10.2025 09:30
Mersin'de bir sitenin havuzuna giren karayılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı.
