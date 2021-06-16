Hava ulaşımına yağış engeli! Uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

İstanbul'da olumsuz hava şartları ve şiddetli yağmur, sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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