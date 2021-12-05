05 Aralık 2021, Pazar
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Hava nasıl olacak? Yağış var mı? Kar yağacak mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den peşpeşe uyarılar var. Yağışlı havanın gelecek haftayı etkisi altına alması beklenirken bazı bölgeler ise beyaz örtüyle kaplanacak. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.