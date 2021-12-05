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Hava nasıl olacak? Yağış var mı? Kar yağacak mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı

A Haber
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Giriş: 05.12.2021 14:37
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den peşpeşe uyarılar var. Yağışlı havanın gelecek haftayı etkisi altına alması beklenirken bazı bölgeler ise beyaz örtüyle kaplanacak. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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