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Hava bugün nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 11:58
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il için Meteoroloji'den peş peşe sıcaklık uyarısı geldi. Haziran ayının gelmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hafta sonunda artan sıcaklık İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkisini artıracak. 4-12 derecesinde artacak sıcaklık hangi illeri etkileyecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, havanın notlarını anlattı.

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Hava bugün nasıl olacak?
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