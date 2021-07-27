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Hava bugün nasıl olacak? 27 Temmuz'da hava nasıl olacak? 27 Temmuz 2021 hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 09:31
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Marmara, Ege ve Akdeniz içinde yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarından itibaren pazar gününe kadar Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da 34, İzmir'de termometreler 40 dereceyi görecek.
Hava bugün nasıl olacak?
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