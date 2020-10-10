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Hatay'daki büyük yangında son durum ne? AFAD'dan flaş açıklama...

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Giriş: 10.10.2020 18:18
Güncelleme:10.10.2020 18:45
Hatay’da yaşanan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden şiddetlendi. Alevler yerleşim alanlarına ulaştı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Öte taraftan AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangına ilişkin açıklama yapıldı. AFAD ekiplerince şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi. Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

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