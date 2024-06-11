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Hatay'da otoyolda ölümle dans kamerada!

İHA
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Giriş: 11.06.2024 09:19
Hatay'da otoyolda akan trafiğe aldırış etmen motosikletin üzerine yatarak kullanan 2 sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
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