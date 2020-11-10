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Hatay’da jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı

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Giriş: 10.11.2020 15:01
Güncelleme:10.11.2020 15:08
Hatay'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir" dedi.
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