Hatay’da jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı

Hatay'da, otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., gözaltına alındı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu tür görüntüler kasıtlı olarak birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik provokasyon içeren görüntülerdir" dedi.