Sürücüler dikkat! Ehliyetinizdeki 12. kod sigorta ödemesini etkileyebilir

Sürücü belgelerinin arka yüzünde yer alan 12 numaralı alandaki kodlar, sürücülerin uyması gereken sağlık ve kullanım şartlarını gösteriyor. Özellikle sağlık raporuna bağlı süreli kısıtlamaları bulunan sürücülerin belgelerini ve sağlık kontrollerini zamanında yenilemesi önem taşıyor. Gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda meydana gelen trafik kazalarında, trafik sigortası ve kasko kapsamında ödeme uyuşmazlıkları yaşanabileceği belirtiliyor. Peki, ehliyetlerdeki 12. kod ne anlama geliyor? Sağlık raporunun süresi dolarsa ne olur, sigorta şirketleri hangi durumlarda ödeme yapmayabilir? A Haber muhabiri Kübra Bal, konuğuyla birlikte merak edilen sorulara yanıt arıyor.