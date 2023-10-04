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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Giriş: 04.10.2023 11:22
Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
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