Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

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