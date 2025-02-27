Hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza

Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan 34 YEP 32 plakalı lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti. Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

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