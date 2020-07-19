19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.07.2020 12:43
Güncelleme:19.07.2020 12:51
Son dakika haberi... Diyarbakır’da Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından uğradığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak günü Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.A., acil serviste yatan hastalarla ilgilendiği sırada, koridorda bekleyen bir kişi, hastasının durumunu sordu. K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.

Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada HASTANEDE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRI! DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı. K.A., hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


K.A.,'nın kendisine saldırılanlar hakkında yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada
Sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada
Şehit polis Erkan Gökteke'ye veda
Şehit polis Erkan Gökteke'ye veda
Yatta korona partisi
Yatta "korona" partisi
Kurbanlık yakalama timi
Kurbanlık yakalama timi
Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”
Türkiye’nin fahri kültür elçisi “Gli”
Bahçeli'ye Ayasofya yüzüğü
Bahçeli'ye "Ayasofya" yüzüğü
Oyunlarda büyük tehlike!
Oyunlarda büyük tehlike!
İtalya'da vakalar tekrar yükseliyor
İtalya'da vakalar tekrar yükseliyor
Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı
Böyle fare görülmedi!
Böyle fare görülmedi!
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Polisin şehit olduğu saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Daha Fazla Video Göster