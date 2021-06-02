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Hasmının kafasına televizyon attı! Avcılar'da trajikomik olay
İstanbul'un Avcılar ilçesi trajikomik bir kavgaya sahne oldu. Televizyon tamircisinde husumetli olduğu şahsı gören bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak elindeki televizyonu hasmının kafasına fırlattı. 4 kişi yaralandığı kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.