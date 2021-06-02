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Hasmının kafasına televizyon attı! Avcılar'da trajikomik olay

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Giriş: 02.06.2021 01:44
Güncelleme:02.06.2021 02:02
İstanbul'un Avcılar ilçesi trajikomik bir kavgaya sahne oldu. Televizyon tamircisinde husumetli olduğu şahsı gören bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak elindeki televizyonu hasmının kafasına fırlattı. 4 kişi yaralandığı kavgada yumruklar havada uçuşurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hasmının kafasına televizyon attı! Avcılar'da trajikomik olay
Hasmının kafasına televizyon attı! Avcılar'da trajikomik olay
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