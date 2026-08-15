Golan'dan Şam'a uzanan hesap! İsrail'in büyük savaş hazırlığı deşifre oldu

Gazze, Lübnan ve Suriye'de art arda hamleler yapan İsrail'in gözünü Golan Tepeleri'ne çevirmesinin arkasındaki hesap A Haber’de masaya yatırıldı. Gazeteci Gaffar Yakınca, Golan'ın yalnızca stratejik değil, tarihsel ve hukuki açıdan da kritik bir bölge olduğuna dikkat çekerken, İsrail'in olası bir büyük savaş öncesinde mümkün olduğunca fazla alanı kontrol altında tutmaya çalıştığını savundu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise İsrail'in artık yalnızlaşma sürecine girdiğini belirterek, Suriye'deki Şam yönetimine yönelik olası saldırıların arkasında yeni bir iç savaş senaryosu bulunduğunu ifade etti.